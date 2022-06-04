Азербайджан и Иран будут совместно разрабатывать месторождение «Шахдениз»
Азербайджан и Иран будут совместно разрабатывать азербайджанский газовый проект «Шахдениз», заявил министр нефти Исламской Республики Джавад Оуджи. Об этом сообщает агентство Mehr.
По словам иранского министра, президент ИРИ Ибрагим Раиси уделяет особое внимание развитию связей с соседними странами, включая Азербайджан, и это является основной внешней политикой в администрации президента Ирана.
Оуджи добавил, что ирано-азербайджанское партнерство в проекте «Шахдениз» является хорошей практикой для определения совместной работы на каспийских нефтегазовых месторождениях.