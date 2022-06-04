НАТО начинает масштабные учения у берегов Швеции

Возле берегов Швеции начинаются масштабные военно-морские учения стран-членов НАТО Baltops-2022. Они продлятся с 5 июня по 12 июня, сообщает пресс-служба Альянса.

Учения Baltops – одни из крупнейших в Северной Европе. В этом году они начнутся в Стокгольме с торжественной церемонии в честь 500-летия морского флота Швеции. Затем военные будут проводить маневры в водах Балтийского моря и воздушном пространстве региона. Завершатся учения в районе немецкого города Киль.

В учениях в воздухе, на суше и на море примут участие 14 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия, подавшие заявки на вступление в Альянс. В общей сложности в Baltops-2022 будут задействованы 45 боевых кораблей, 7 тысяч военнослужащих, 75 самолетов и вертолетов.