Мурад Самедов, собкор 12:27

Очередная важная международная встреча прошла в Шуше, постепенно превращающуюся в площадку для глобальных ключевых мероприятий. В рамках традиционной Бакинской энергетической недели, начавшейся 1 июня, в культурной столице Азербайджана состоялось специальное заседание, на котором был подписан ряд важных документов. В сессии приняли участие более 100 местных и зарубежных представителей, в том числе, посланцев мировых энергетических гигантов.

В специальной сессии приняли участие министр энергетики Парвиз Шахбазов, первый вице-президент, и.о. президента государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, региональный президент British Petroleum (BP) Гэри Джонс, исполнительный директор TotalEnergies по Азербайджану Регис Агут, исполняющий обязанности генерального директора Masdar Clean Energy Фауаз Аль Мухаррамин, директор по инвестициям ACWA Power Клайв Тортн и другие. На Шушинской сессии, в ходе которой был отмечен вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, особо подчеркивалось, что наряду с экспортом энергоносителей, Азербайджан сыграл важную роль в политике диверсификации источников энергии. Также отмечалась важность «зеленого» энергетического потенциала Карабаха и Восточного Зангезура. Не случайно президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил использование «зеленой энергии» ключевым приоритетом при определении стратегии восстановления освобожденных территорий. В результате сам факт проведения специальной сессии Бакинской энергетической недели в Шуше, где нет запасов углеводородов, стало своеобразным индикатором нацеленности Азербайджана на всестороннее развитие потенциала «зеленой энергетики».

Что и подтвердил в своем выступлении министр энергетики Парвиз Шахбазов, открывая сессию: «Шуша всегда была источником нашей духовной энергии, - отметил министр. – На освобожденных территориях будут реализованы инвестиционные проекты на несколько миллионов долларов, их цель – достижение нулевых выбросов углекислого газа. В прошлом году в этих районах были запущены четыре малые ГЭС. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию еще пять гидроэлектростанций». В рамках рабочей сессии обсуждались возможности расширения использования альтернативных источников энергии, после чего были подписаны ряд документов. Под первым из них свои подписи поставили представители Министерства энергетики Азербайджана, британской BP и компании Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. Документ под названием «Дополнение к исполнительному соглашению о сотрудничестве» подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов и региональный президент BP Гэри Джонс. Еще один документ, «Исполнительное соглашение о сотрудничестве», подписали министр Парвиз Шахбазов и исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фауаз Аль Мухаррамин.

Также было утверждено новое соглашение о сотрудничестве между SOCAR и BP, которое подписали первый вице-президент SOCAR, исполняющий обязанности президента Ровшан Наджаф и региональный президент BP Гэри Джонс. Соглашение предусматривает изучение в Азербайджане потенциала возобновляемой энергетики, сотрудничество в этой сфере и реализацию совместных проектов. Кроме того, между SOCAR и Masdar был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на сотрудничество сторон в сфере возобновляемой энергетики. На церемонии было подчеркнуто, что целью подписания двух последних документов является декарбонизация нефтегазовых операций и применение передовых технологий в области энергоэффективности, а также обеспечение совместного развития возобновляемых источников энергии.