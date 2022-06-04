Британская разведка заявила о контрнаступлении Украины в Северодонецке

Министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке о войне в Украине сообщило о контрнаступлении украинских военных в Северодонецке, за который продолжаются бои в последние недели.

В сводке также отмечается, что Россия использует в боях за Северодонецк плохо обученных и оснащенных резервистов из сил «ЛНР» — вероятно, чтобы снизить потери среди российских военных. Похожую тактику, как утверждают британские военные, РФ использовала и в Сирии.

Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские военные, контролировавшие 70% Северодонецка, за последние два дня отступили, сейчас город поделен пополам. По его словам, армия РФ потеряла огромное количество личного состава, в плену оказались восемь россиян. При этом все резервы направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут.

Накануне Минобороны России утверждало, что вооруженные силы Украины «понесли критические потери» и отступают из города.

Северодонецк стал административным центром Луганской области Украины после того, как Луганск в 2014 году стал контролироваться сепаратистами. Соседний Лисичанск, расположенный на другом берегу реки Северский Донец, контролируют украинские войска.