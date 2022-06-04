«Применим свои средства поражения»: Путин о поставках Украине американских ракет

Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину. Заявления президента РФ комментирует «Коммерсант».

По словам президента РФ, поставки американских РЗСО HIMARS Украине мало что меняют в ходе «военной операции», поскольку подобные системы российского и советского производства уже есть на вооружении Украины. «Если они будут и будут поставляться, – из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», - сказал Путин.

По словам президента РФ, к 24 февраля Украина имела на вооружении 515 РСЗО, к настоящему времени 380 уничтожены, «но часть восстановлена, взята из запасов». Американские поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине по сути ничего не меняют в ходе «спецоперации», считает президент РФ.

Он отметил, что дальность действия поставленных Украине РСЗО составляет 45-70 км – столько же у перечисленных российских систем.