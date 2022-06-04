Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:43

Государственный департамент США обнародовал традиционный отчет о соблюдении в мире религиозных прав и свобод, в котором впервые (!!) уделил пристальное внимание проблеме, связанной с разрушением азербайджанских памятников в Нагорном Карабахе. В частности, в докладе приводятся задокументированные доказательства планомерного уничтожения десятков азербайджанских кладбищ в Физули, Агдаме, Зангилане, Кельбаджаре и Джебраиле.

Особое внимание было уделено варварскому осквернению могил азербайджанцев. Судя по отчету Госдепартамента США, в годы оккупации армяне вели планомерную войну даже с покойниками, массово вскрывая могилы азербайджанцев. «Могилы были осквернены, были обнаружены следы их разрушения тяжелой строительной техникой, нанесения ущерба надгробиям, а также эксгумации останков, - говорится в отчете. – Останки из азербайджанских могил были эксгумированы с целью извлечения золотых зубов, после чего черепа и кости оставались разбросанными по кладбищам». При этом Госдеп США подчеркивает, что армянские кладбища в Карабахе остались нетронутыми. Также отмечается, что масштабное минирование территорий Азербайджана, осуществлённое армянами за десятилетия оккупации, сделало практически невозможным доступ к подавляющему большинству религиозных объектов в городах и селах Азербайджана. Среди значимых религиозных объектов, подвергшихся вандализму и разрушениям, значатся мечеть Гаджи Алекпера XIX века в Физулинском районе, а также мечеть Джума в Агдаме, которая была осквернена граффити на армянском языке и чей мехраб (ниша в стене, указывающая направление на Мекку) был изрешечен пулями. Кладбища по всему Агдаму, в том числе, священные исторические гробницы XVIII века на кладбище Имарат Гарванд, а также городская «Аллея шехидов», были осквернены, разграблены и разрушены.

После освобождения оккупированных территорий, вскрылись факты целенаправленного уничтожения армянами азербайджанского культурного наследия в Карабахе. Не случайно, одной из первоочередных задач Азербайджана на освобожденных территориях стала инвентаризация памятников и фиксация подлинных масштабов разрушений. Как известно, ведущей мировой организацией, отвечающей за сохранение и реставрацию культурных объектов, является ЮНЕСКО, к которой и обратился Азербайджан с просьбой направить на освобожденные от оккупантов территории мониторинговую группу, чтобы дать международную оценку армянскому вандализму. Но ЮНЕСКО на эту просьбу не отреагировало, что, как признался недавно в эксклюзивном интервью haqqin.az министр культуры Азербайджана Анар Каримов, стало для нашей страны крайне неприятным сюрпризом. По словам министра, сегодня действия ЮНЕСКО в большей степени определяет политика, нежели гуманитарные и технические вопросы, а руководство этого подразделения ООН все чаще прибегает к практике двойных стандартов.

Отказ ЮНЕСКО направить мониторинговую миссию в Карабах многие эксперты связали тогда с позицией Франции, которая в силу ряда исторических причин, традиционно лоббирует интересы Армении. Мало того, в последние годы организация ЮНЕСКО впала в такую зависимость от Парижа, что получила в дипломатических кругах прозвище «филиал МИД Франции». Тем не менее, даже несмотря на ангажированную позицию ЮНЕСКО, Азербайджан продолжал целенаправленную работу, связанную с доведением до мировой общественности фактов армянского вандализма. Только что опубликованный отчет Госдепа США, а также соглашение о делегировании миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан, достигнутое в ходе видеовстречи лидеров Азербайджана, Франции, Армении и председателя Совета Евросоюза в феврале этого года, доказывает, что эта работа дает позитивные результаты. И, наконец, последнее. Не секрет, что с обретением независимости Армения на государственном уровне начала системно уничтожать исторические, религиозные и культурные памятники, непосредственно связанные с азербайджанским этносом. После того, как с территории Армении был изгнан последний этнический азербайджанец, власти этой страны сделали все, чтобы сравнять с землей и искоренить азербайджанское прошлое. Армения не только меняла топонимику исконно азербайджанских земель, но и беспардонно присваивала себе наши культурные памятники. Когда же азербайджанская принадлежность проступала слишком явно, эти памятники просто уничтожались.