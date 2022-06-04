Госдеп США рассказал, как армяне оскверняли могилы азербайджанцев ЮНЕСКО все еще молча играет в политику
Государственный департамент США обнародовал традиционный отчет о соблюдении в мире религиозных прав и свобод, в котором впервые (!!) уделил пристальное внимание проблеме, связанной с разрушением азербайджанских памятников в Нагорном Карабахе.
В частности, в докладе приводятся задокументированные доказательства планомерного уничтожения десятков азербайджанских кладбищ в Физули, Агдаме, Зангилане, Кельбаджаре и Джебраиле.
Особое внимание было уделено варварскому осквернению могил азербайджанцев. Судя по отчету Госдепартамента США, в годы оккупации армяне вели планомерную войну даже с покойниками, массово вскрывая могилы азербайджанцев.
«Могилы были осквернены, были обнаружены следы их разрушения тяжелой строительной техникой, нанесения ущерба надгробиям, а также эксгумации останков, - говорится в отчете. – Останки из азербайджанских могил были эксгумированы с целью извлечения золотых зубов, после чего черепа и кости оставались разбросанными по кладбищам».
При этом Госдеп США подчеркивает, что армянские кладбища в Карабахе остались нетронутыми.
Также отмечается, что масштабное минирование территорий Азербайджана, осуществлённое армянами за десятилетия оккупации, сделало практически невозможным доступ к подавляющему большинству религиозных объектов в городах и селах Азербайджана.
Среди значимых религиозных объектов, подвергшихся вандализму и разрушениям, значатся мечеть Гаджи Алекпера XIX века в Физулинском районе, а также мечеть Джума в Агдаме, которая была осквернена граффити на армянском языке и чей мехраб (ниша в стене, указывающая направление на Мекку) был изрешечен пулями. Кладбища по всему Агдаму, в том числе, священные исторические гробницы XVIII века на кладбище Имарат Гарванд, а также городская «Аллея шехидов», были осквернены, разграблены и разрушены.
После освобождения оккупированных территорий, вскрылись факты целенаправленного уничтожения армянами азербайджанского культурного наследия в Карабахе. Не случайно, одной из первоочередных задач Азербайджана на освобожденных территориях стала инвентаризация памятников и фиксация подлинных масштабов разрушений.
Как известно, ведущей мировой организацией, отвечающей за сохранение и реставрацию культурных объектов, является ЮНЕСКО, к которой и обратился Азербайджан с просьбой направить на освобожденные от оккупантов территории мониторинговую группу, чтобы дать международную оценку армянскому вандализму.
Но ЮНЕСКО на эту просьбу не отреагировало, что, как признался недавно в эксклюзивном интервью haqqin.az министр культуры Азербайджана Анар Каримов, стало для нашей страны крайне неприятным сюрпризом. По словам министра, сегодня действия ЮНЕСКО в большей степени определяет политика, нежели гуманитарные и технические вопросы, а руководство этого подразделения ООН все чаще прибегает к практике двойных стандартов.
Отказ ЮНЕСКО направить мониторинговую миссию в Карабах многие эксперты связали тогда с позицией Франции, которая в силу ряда исторических причин, традиционно лоббирует интересы Армении. Мало того, в последние годы организация ЮНЕСКО впала в такую зависимость от Парижа, что получила в дипломатических кругах прозвище «филиал МИД Франции».
Тем не менее, даже несмотря на ангажированную позицию ЮНЕСКО, Азербайджан продолжал целенаправленную работу, связанную с доведением до мировой общественности фактов армянского вандализма. Только что опубликованный отчет Госдепа США, а также соглашение о делегировании миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан, достигнутое в ходе видеовстречи лидеров Азербайджана, Франции, Армении и председателя Совета Евросоюза в феврале этого года, доказывает, что эта работа дает позитивные результаты.
И, наконец, последнее.
Не секрет, что с обретением независимости Армения на государственном уровне начала системно уничтожать исторические, религиозные и культурные памятники, непосредственно связанные с азербайджанским этносом.
После того, как с территории Армении был изгнан последний этнический азербайджанец, власти этой страны сделали все, чтобы сравнять с землей и искоренить азербайджанское прошлое. Армения не только меняла топонимику исконно азербайджанских земель, но и беспардонно присваивала себе наши культурные памятники. Когда же азербайджанская принадлежность проступала слишком явно, эти памятники просто уничтожались.
Чего стоят только две цифры: на территории современной Армении были полностью разрушены или варварски переделаны 300 мечетей, а также уничтожены свыше 500 (!!) азербайджанских кладбищ.
А сколько уникальных азербайджанских архитектурных и исторических памятников армяне присвоили или уничтожили! Дворец хана Сардара XVII века, мечеть Аббаса Мирзы XVIII века, Гёй мечеть XVIII века, баня Гасанали бека XIX века, караван-сараи Салим, Талин, Афшар... Этот список можно продолжать до бесконечности. Не случайно все эти годы Армения использовала все возможные рычаги влияния, чтобы воспрепятствовать появлению на своей территории экспертов ЮНЕСКО.
Впрочем, все это уже в прошлом, и вскоре мир узнает о подлинных масштабах культурного геноцида азербайджанского народа, учиненного Арменией. А вскрытая, задокументированная и доведенная до мировой общественности доказательная база этого чудовищного вандализма станет основой для подачи исков против Армении в международных судах с требованием соответствующих материальных и моральных компенсаций.