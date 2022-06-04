Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 13:05

Журналистика традиционно остается одной из самых опасных профессий в мире. Ежегодно при выполнении профессионального долга в мире погибают десятки журналистов. По данным ежегодного отчета международной организации «Репортеры без границ», число погибших журналистов неуклонно растет. И если раньше самыми опасными для репортеров считались Сирия и Мексика, то теперь больше всего журналистов погибают в ходе освещения боевых действий в Украине. Впрочем, в этой связи уместно напомнить, что по-настоящему опасной профессия журналиста стала не в XXI веке.

Во время Первой войны в Карабахе жертвами армянских военных и бандитов стала замечательная плеяда азербайджанских журналистов, честно выполнявших свой профессиональный долг. Только в 1991 году шехидами стали журналисты Салатын Аскерова, Осман Мирзоев, Алы Мустафаев, Фахраддин Шахбазов, Кязымага Керимов, в 1992 году погиб Национальный герой, журналист Чингиз Мустафаев, камера которого засняла наиболее трагические моменты новейшей истории Азербайджана. Учитывая все это, в ходе Второй карабахской войны государство подошло к вопросу информационной безопасности со всей ответственностью, ограничив деятельность журналистов в зоне боев. Съемки с передовой осуществляли только военнослужащие, а общественность получала информацию лишь из официальных источников (сайт Минобороны и страница президента Азербайджана в соцсети Twitter). Но даже несмотря на эти меры, избежать случаев гибели азербайджанских журналистов так и не удалось. Уже спустя восемь месяцев после капитуляции Армении, во время съемок в освобожденном Кельбаджарском районе погибли оператор AzTV Сирадж Абышов (1989 года рождения) и корреспондент АзерТАдж Магеррам Ибрагимов (1982 года рождения).