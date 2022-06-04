Они убивали и журналистов! in memoriam
Журналистика традиционно остается одной из самых опасных профессий в мире. Ежегодно при выполнении профессионального долга в мире погибают десятки журналистов.
По данным ежегодного отчета международной организации «Репортеры без границ», число погибших журналистов неуклонно растет. И если раньше самыми опасными для репортеров считались Сирия и Мексика, то теперь больше всего журналистов погибают в ходе освещения боевых действий в Украине.
Впрочем, в этой связи уместно напомнить, что по-настоящему опасной профессия журналиста стала не в XXI веке.
Во время Первой войны в Карабахе жертвами армянских военных и бандитов стала замечательная плеяда азербайджанских журналистов, честно выполнявших свой профессиональный долг. Только в 1991 году шехидами стали журналисты Салатын Аскерова, Осман Мирзоев, Алы Мустафаев, Фахраддин Шахбазов, Кязымага Керимов, в 1992 году погиб Национальный герой, журналист Чингиз Мустафаев, камера которого засняла наиболее трагические моменты новейшей истории Азербайджана.
Учитывая все это, в ходе Второй карабахской войны государство подошло к вопросу информационной безопасности со всей ответственностью, ограничив деятельность журналистов в зоне боев. Съемки с передовой осуществляли только военнослужащие, а общественность получала информацию лишь из официальных источников (сайт Минобороны и страница президента Азербайджана в соцсети Twitter).
Но даже несмотря на эти меры, избежать случаев гибели азербайджанских журналистов так и не удалось. Уже спустя восемь месяцев после капитуляции Армении, во время съемок в освобожденном Кельбаджарском районе погибли оператор AzTV Сирадж Абышов (1989 года рождения) и корреспондент АзерТАдж Магеррам Ибрагимов (1982 года рождения).
Грузовик, в котором находились журналисты, наехал близ села Сусузлуг на противотанковую мину. Оба журналиста, а также Ариф Алиев, представитель исполнительной власти Кельбаджарского района, погибли на месте. Еще четыре человека получили различные ранения и были доставлены в больницу.
Как и десятки других азербайджанцев, журналисты Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов стали шехидами уже после завершения боевых действий. Оба хорошо осознавали опасность, которую таит в себе работа на освобожденных территориях, и тем не менее, возвращаться в Баку отказывались, продолжая выполнять свой профессиональный долг. Снимая последствия армянской оккупации, вандализма и террора, Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов сами стали их жертвами.
Воистину, злой рок!
Многочисленные протесты и требования Азербайджана оказать давление на Армению и вынудить её предоставить карты минных полей долгое время оставались безрезультатными – Армения либо отказывалась их передавать, либо предоставляла неточные карты, рассчитывая, очевидно, на новые жертвы среди гражданского населения.
Из-за угрозы мин, власти Азербайджана до сих пор не могут открыть для всех желающих доступ на освобожденные от оккупантов территории. Впрочем, даже если Армения передаст Азербайджану все карты минных полей, процесс разминирования растянется по самым оптимистичным прогнозам на долгие годы.
Остается лишь верить и надеяться, что день, когда Армении придется ответить в высших международных судебных инстанциях за все совершенные ею преступления, включая гибель азербайджанских журналистов, обязательно наступит.