«Моссад» продолжает войну на территории Ирана новые убийства
В Иране погибли двое ученых из военных проектов. Израильские «Вести» пишут, что один был экспертом в боевой авиации, ракетах и дронах, другой – ядерщиком, трудившимся на атомном реакторе.
Согласно сообщению, ученый Аюб Энтезари, специализирующийся на авиационной инженерии, скончался от пищевого отравления. Израильское издание со ссылкой на иранскую прессу утверждает, что версия ликвидации не упоминается, однако вокруг смерти ученого возникло много вопросов из-за специфики его работы: Энтезари занимался разработкой ракет и боевых беспилотников в исследовательском центре AIO, расположенном в центре Ирана.
Это не единственный ученый в Иране, умерший в последние дни при странных обстоятельствах, пишут «Вести». СМИ также сообщили о смерти Камрана Малапура – ученого-ядерщика, работавшего на атомном реакторе в Натанзе, где в прошлом случилось несколько взрывов, ответственность за которые Иран возложил на Израиль.
Издание отмечает, что сообщения об их смерти не были опубликованы в официальных иранских СМИ.
30 мая базирующийся в Лондоне оппозиционный интернет-сайт Iran International сообщал о смерти высокопоставленного командира подразделения 840 в «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Али Исмаилзаде. Отмечалось, что он упал с крыши своего дома и разбился насмерть в пригороде Тегерана. При этом оппозиционный иранский сайт подчеркивал, что, согласно сообщениям их источников, после гибели Ходаи в КСИР заподозрили, что Исмаилзаде «сливает» информацию из отряда «Аль-Кудс». Более того, он был близок к покойному Ходаи. Однако спустя некоторое время агентство IRNA со ссылкой на источник заявило, что новость об убийстве Исмаилзаде – фейк и является своего рода психологической войной.
Напомним, 29 мая премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что «эпоха неприкосновенности иранского режима закончилась. Тот, кто финансирует террористов, вооружает и отправляет их в путь – понесет полную цену».
Haqqin.az ранее писал, что «Моссад» действует на территории Ирана с возрастающей интенсивностью и смелостью, перейдя, как в случае с убийством Хасана Сайяда Ходаи, полковника спецслужбы «Аль-Кудс», к точечным ликвидациям сотрудников иранской разведки. Ранее, в феврале этого года, по сообщению ливанского телеканала Al-Mayadeen, сотни иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных типов, в том числе ударные дроны, были уничтожены в результате массированного авианалета на иранскую базу недалеко от города Керманшах на западе ИРИ. Согласно сообщению телеканала, иранцы приписывают атаку шести ударным беспилотникам израильских ВВС. Не менее дерзкая операция была проведена «Моссадом» в апреле, когда его агенты задержали на территории Ирана гражданина этой страны Мансура Расули. По данным израильской разведки, он готовил нападения на израильского дипломата в Турции, французского журналиста в Ливане и американского генерала в Германии. Расули похитили из его же дома, увезли в неизвестном направлении, записали его показания на видео. После чего он, по всей видимости, был ликвидирован. Во всех этих операциях была задействована местная агентура «Моссад», состоящая из иранцев, завербованных израильскими спецслужбами.