13:41

В Иране погибли двое ученых из военных проектов. Израильские «Вести» пишут, что один был экспертом в боевой авиации, ракетах и дронах, другой – ядерщиком, трудившимся на атомном реакторе. Согласно сообщению, ученый Аюб Энтезари, специализирующийся на авиационной инженерии, скончался от пищевого отравления. Израильское издание со ссылкой на иранскую прессу утверждает, что версия ликвидации не упоминается, однако вокруг смерти ученого возникло много вопросов из-за специфики его работы: Энтезари занимался разработкой ракет и боевых беспилотников в исследовательском центре AIO, расположенном в центре Ирана.

Это не единственный ученый в Иране, умерший в последние дни при странных обстоятельствах, пишут «Вести». СМИ также сообщили о смерти Камрана Малапура – ученого-ядерщика, работавшего на атомном реакторе в Натанзе, где в прошлом случилось несколько взрывов, ответственность за которые Иран возложил на Израиль. Издание отмечает, что сообщения об их смерти не были опубликованы в официальных иранских СМИ. 30 мая базирующийся в Лондоне оппозиционный интернет-сайт Iran International сообщал о смерти высокопоставленного командира подразделения 840 в «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Али Исмаилзаде. Отмечалось, что он упал с крыши своего дома и разбился насмерть в пригороде Тегерана. При этом оппозиционный иранский сайт подчеркивал, что, согласно сообщениям их источников, после гибели Ходаи в КСИР заподозрили, что Исмаилзаде «сливает» информацию из отряда «Аль-Кудс». Более того, он был близок к покойному Ходаи. Однако спустя некоторое время агентство IRNA со ссылкой на источник заявило, что новость об убийстве Исмаилзаде – фейк и является своего рода психологической войной.