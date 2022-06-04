В Москве рассказали об ударах по Киеву

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили поставленные из Восточной Европы танки Т-72 и другую бронетехнику, которые были размещены в корпусах вагоноремонтного предприятия на окраине Киева. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В воскресной сводке Минобороны РФ также утверждается, что российские средства ПВО сбили в районе Одессы самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику. В ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

В населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр российские ВКС уничтожили заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий.

Авиация РФ нанесла удары по 65 районам расположения ВСУ. В результате были убиты более 350 военнослужащих и уничтожены 10 танков и бронеавтомобилей, две установки РСЗО «Град».