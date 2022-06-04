Новая бойня в США: есть погибшие и раненые

По меньшей мере три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате стрельбы в городе Филадельфия в штате Пенсильвания, сообщает в воскресенье канал ABC.

По словам представителя полиции, несколько человек открыли стрельбу по толпе на одной из улиц города в ночь на воскресенье.

Один из полицейских выстрелил в одного из нападавших, но неизвестно, задел ли его выстрелом. Нападавший бросил оружие и скрылся. Другие стрелки также скрылись. Полиция просматривает материалы камер наблюдения в попытке установить личности и местонахождение нападавших.

Несколько дней назад в городе Талса, штат Оклахома, неизвестный ворвался в медицинский центр и открыл огонь. Он был вооружен винтовкой и пистолетом. Погибли пять человек, включая самого стрелка. Еще ранее в техасской школе в городе Ювалде 18-летний Сальвадор Рамос застрелил 19 детей и двух учительниц.