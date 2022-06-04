Китай запустил в космос трех человек. Впервые в экипаже женщина

Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту к Национальной космической станции «Тяньгун», сообщает агентство Xinhua в воскресенье, 5 июня.

Тайконавты проведут на орбите шесть месяцев, за которые им предстоит завершить строительство станции. Кроме того, они должны подготовить присоединение к жилому модулю «Тяньхэ» два лабораторных модуля – «Вэньтян» и «Мэнтян».

Экипаж «Шэньчжоу-14» состоит из трех человек: командира Чэнь Дуна, а также Цай Цзючжэ и Лю Ян, которая в 2012 году стала первой китаянкой, совершившей полет в космос.

Космическая станция, строительство которой планируется завершить к концу 2022 года, станет «важной вехой в 30-летней космической программе Китая и ознаменует начало постоянного проживания китайцев в космосе», отмечает агентство Reuters. Она станет третьей в истории космонавтики многомодульной станцией после «Мира» и МКС.