Токаев поручил вернуть в Казахстан вывезенные за рубеж деньги
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев создал межведомственную комиссию для возврата незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж финансовых средств, сообщает Nur.kz со ссылкой на пресс-службу Токаева.
«Глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии», – говорится в сообщении.
Как следует из сообщения пресс-службы главы государства, комиссию возглавит генеральный прокурор страны.
В январе президент Казахстана после массовых протестов в стране поручил проверить факты вывода капитала за рубеж. В феврале Токаев поставил перед правительством задачу, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана. В марте Токаев запретил вывозить из страны валюту на сумму, эквивалентную $10 тыс., а также определенные объемы золота и инвестиционные монеты. В правительстве Казахстана пояснили, что мера принята «в целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности» государства.