Франция нашла альтернативу российской нефти?

Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, чтобы заменить российскую нефть после вступления в силу эмбарго. Об этом сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Есть переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Нам необходимо найти альтернативу российской нефти», - сказал Ле Мэр, его цитирует Reuters.

3 июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России в ответ на вторжение в Украину. В том числе под ограничения попадет российская нефть. Страны ЕС должны отказаться от российской нефти в течение шести месяцев, от нефтепродуктов – в течение восьми. Эмбарго на российскую нефть блокировала Венгрия, объясняя это сильной зависимостью от российских энергоносителей.