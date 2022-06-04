«Путин должен сесть за стол переговоров»: Италия предупредила о «мировой войне за хлеб»

Если заблокированное в украинских портах зерно не доставить покупателям, это грозит возникновением политической нестабильности, в Африке начнутся новые конфликты, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо, передает Agenzia Italia.

Ди Майо сказал, что из-за российских военных кораблей Украину не могут покинуть 30 млн т пшеницы, сейчас ведется работа по разблокировке портов. «Потому что без этого зерна мы рискуем тем, что в Африке разразятся новые войны. Мы рискуем политической нестабильностью, распространением террористических организаций и переворотами», - цитирует РБК итальянского министра.

«Мировая война за хлеб уже идет, и мы должны ее остановить, и Путин должен сесть за стол переговоров и как можно скорее заключить мирное соглашение, которое также включает в себя соглашение по пшенице», - подчеркнул итальянский министр.

Ди Майо добавил, что во вторник, 7 июня, состоится диалоговая сессия со странами Средиземноморья по вопросу продовольственной безопасности, в ней также примут участие представители Германии, Турции и Франции. Глава итальянского МИД назвал сложившуюся ситуацию в мире «историческим моментом», указав, что многие семьи столкнулись с подорожанием хлеба, а отрасли производства — с ростом цен на ресурсы, передает газета Conquiste del Lavoro.