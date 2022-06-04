Икрам Нур, автор haqqin.az 15:53

Президент США Джо Байден перенес свою поездку в Саудовскую Аравию и Израиль на июль, тем самым на месяц отложив свое турне по странам Ближнего Востока. Байден – один из самых, безо всякого преувеличения, проклятых президентов США. За что бы он ни взялся – все выходит вкривь и вкось, а его инициативы подвергаются жесточайшей критике со всех сторон. Республиканцы ругают его последними словами за то, что он не может договориться с Эр-Риядом – однопартийцы-демократы полощут его на каждом углу за то, что он пытается это сделать.

А на Ближнем Востоке смотрят на весь этот цирк – и понимают, что с таким президентом Америки договариваться о чем-то серьезном – это себя не уважать. Давно известно, что «короля играет свита». Возможно, Байден и сам бы не хотел допустить сложившейся ситуации с ближневосточными партнерами, теми же саудитами или израильтянами. Но в своей инаугурационной речи послушно прочел то, что было написано членами его команды – в рамках внешней политики намерен уделять приоритетное внимание соблюдению прав человека во всем мире. О правах человека говорили все американские президенты начиная с 50-х годов прошлого столетия. Но никто из них не возводил эти права в абсолют – инструмент, не более того. И только при Байдене эти самые «права» превратились в кумира, которому заставляют поклоняться весь американский истеблишмент. И остальной мир – оценивать не с точки зрения американских национальных интересов, а именно с того, насколько велико поклонение этому кумиру у американских партнеров.

К глубокому разочарованию американских демократов, их партнерам и союзникам на Ближнем Востоке на права человека в их американской интерпретации всегда было глубоко фиолетово, как на толерантность и прочие лгбт-забавы. У врагов и политических оппонентов прав быть не может – такова местная специфика. А потому диалог с американцами для них в последнее время все чаще оказывался разочарованием. Турки говорят об опасности терроризма со стороны РПК/SDF, саудиты – о проблемах с хуситами, израильтяне – о расширении экспансии Ирана и приближении его к обладанию ядерным оружием. Но американские политики и должностные лица продолжают твердить, что права человека – превыше всего. И те, кто не стремится к их соблюдению – не может считаться полноценным союзником США и рассчитывать на их помощь.