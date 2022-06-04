В Кельбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Минобороны Азербайджана Саид Мазахир оглу Абдуллазаде покончил жизнь самоубийством, застрелившись из огнестрельного оружия. Об этом АПА сообщил старший помощник военного прокурора – начальник пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

По словам Ф.Алиева, на основании полученной информации сотрудники Кельбаджарской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, изъяли предметы, имеющие важное значение в качестве вещественных доказательств, взяли объяснительные.

В Кельбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, были допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и выполнены неотложные следственные действия. Расследование продолжается, будут приняты все необходимые меры в соответствии с законом, отметил Ф.Алиев.