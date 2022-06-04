Еврокомиссар: Евросоюз разработал план отказа от российского газа

Евросоюз должен как можно скорее отказаться от импорта российского газа. ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире телеканала Europe 1/CNews.

"Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект", - сказал еврокомиссар.

В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС приходилось на Россию. Если когда-нибудь Кремль приостановит эти поставки, то ЕС будет готов. "Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность реагировать на него", - объявил Бретон.

По его словам, ЕС импортирует из России 155 млрд кубометров в год. "Этот новый план будет включать 50 млрд кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 млрд на существующих трубопроводах, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей, представляющих собой 25 млрд кубометров", - уточнил Бретон.