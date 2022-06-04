Греция направила Украине «невероятное количество» оружия
Власти Греции передали и еще собираются передать Украине «невероятное количество» оружия и боеприпасов, пишет местный новостной портал Pro News со ссылкой на собственные источники.
В опубликованном Pro News списке вооружений для Украины числятся 122 БМП-1, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, 32 тысячи артиллерийских и стрелковых снарядов, 1100 противотанковых снарядов, 2100 реактивных снарядов, 20 тысяч автоматов Калашникова и 3,2 миллиона патронов.
По данным портала, вооружение поступает в Украину со складов греческой армии на островах. Для его перевозки использовались греческие, канадские и новозеландские транспортные самолеты.