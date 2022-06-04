Офис Зеленского назвал главные стратегические цели России в войне с Украиной

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал главные стратегические цели России в войне с Украиной. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.



«Стратегический замысел России в этой войне – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также захватить всю Херсонскую, частично Запорожскую области, выйти в Запорожье и Николаев, что создаст предпосылки для дальнейшего наступления к захвату Днепра и Одессы. Сколько им понадобится усилий и времени, чтобы сосредоточить войска, способные решить эту задачу – неизвестно, но останавливаться они не собираются», - пояснил Арестович.

Кроме того, Арестович считает, что способности ВСУ обороняться полностью зависят от помощи западных союзников. «Есть проблема, которая заключается в том, что способность наших вооруженных сил обороняться и срывать подобные замыслы полностью зависит от помощи наших западных союзников по оружию, боевой технике и боеприпасам», - заявил он.