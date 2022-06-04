Если на границе стреляют, значит, это кому-то очень нужно наша корреспонденция
В результате очередной перестрелки на границе Кыргызстана и Таджикистана, которая произошла 3 июня, были ранены двое киргизских военнослужащих. С таджикской стороны был ранен, как минимум, один военнослужащий.
Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана остается стабильной – регулярные перестрелки между военнослужащими двух стран, применение минометов и гранатометов, раненые и полное отсутствие виновных, поскольку каждая сторона винит во всем другую.
Так и в этот раз: по версии киргизской стороны, 3 июня военнослужащие Таджикистана зашли на киргизскую территорию в местности Булак-Башы, а в ответ на требование покинуть ее открыли стрельбу. По версии таджикской стороны, перестрелка началась после того, как киргизские пограничники перешли на территорию в местности Кех в 10 км от села Ворух, которая подконтрольна таджикским пограничникам. Между военными возникла словесная перепалка, а потом началась перестрелка.
Власти двух центральноазиатских республик в прошлом году объявили об ускоренной делимитации границ. В апреле нынешнего года президент Таджикистана объявил, что две страны согласовали 663,7 из 987 километров, или 68,4% линии общей границы – но процесс застопорился. Наглухо.
И со стороны Бишкека, и со стороны Душанбе нет ни малейшего желания идти на уступки и искать компромиссные решения. Идти дальше в делимитации означает обмениваться спорными участками – а к этому ни одна из сторон не готова. И в Кыргызстане, и в Таджикистане вместо этого предпочитают разжигать националистические настроения и нагнетать напряженность. Что тревожно – активно втягивая в этот конфликт других игроков.
Так, для охраны границы Кыргызстан приобрел турецкие беспилотники – Таджикистан в ответ заключил соглашение с Ираном о строительстве завода по производству иранских беспилотников на территории страны. Словом, никаких продвижений по переговорам о границе не намечается, хуже того – стороны копят силы, чтобы вступить «в последний и решительный», который станет настоящей катастрофой в этом и без того взрывоопасном регионе.
В чем причина такой упертости двух сторон? По этому поводу недавно высказался глава социал-демократической партии Кыргызстана Темирлан Султанбеков. Не извиняюсь за длинную его цитату – она того вполне стоит: «В ходе встреч с российскими коллегами я говорил о том, что ОДКБ и Россия не предпринимают никаких мер по защите мира и безопасности в нашем регионе. На что я получил ответы, которые поставили меня в неудобное положение и абсолютно шокировали. Так, оказывается, Российская Федерация через МИД и другие институты предлагала посредничество и двухэтапное разрешение конфликта.
Во-первых, на кыргызско-таджикской границе установить наблюдательную миссию, присутствие наблюдательной миссии не позволило бы проникать на нашу территорию таджикским военнослужащим и причинять вред здоровью и безопасности наших граждан.
Во-вторых, Российская Федерация, оказывается, предлагала предоставить все карты всех времен Центральной Азии (мне также по секрету сообщили о том, что все исторические карты идут в пользу Кыргызстана).
Однако, оказывается, власти в лице секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики категорически отказались от любой помощи и объяснили, что не нуждаются в посредничестве в урегулировании конфликта.
По полученной мной информации, скорее всего, это связано с тем, что присутствие наблюдательной миссии будет мешать как прохождению контрабанды, так и наркотрафику».
Все по классике и упирается в деньги – спорные участки границы являются «серыми зонами», где процветают контрабанда и незаконный оборот наркотиков. С этого живет местное население, с этого живут силовики и местные политики, которые данный процесс «крышуют». И наведение порядка на границе будет означать, что многие солидные люди по обе стороны границы – что с погонами, что с депутатскими и государственными «корочками» – лишаться своих доходов. Вот и зачем им такая нормализация, которая ударит по их кошелькам?
А ведь они не просто все себе забирают, но еще и платят тем, кто их на эти хлебные должности поставил. Так что, вероятность делимитации спорных участков границы в обозримой перспективе близится к нулю. «Серая зона» на спорных участках границы – слишком уж выгодное дело. И перестрелки вполне можно перетерпеть. Это не так уж страшно – просто не всегда удается договориться о долях за перевозимый груз.