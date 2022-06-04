Эрдоган заявил о панике в Европе из-за войны в Украине
Из-за войны в Украине в Европе наблюдается паника, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода», – сказал Эрдоган, выступая на съезде правящей Партии справедливости и развития, его слова приводит ТАСС.