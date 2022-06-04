В Шеки перевернулся автобус с туристами

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в городе Шеки пассажирский автобус марки Isuzu упал в овраг, требуется помощь спасателей.

В пресс-службе министерства сообщили, что на место происшествия прибыли спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В то же время Report сообщает, что в автобусе находились 25 туристов. В результате ДТП туристы получили ранения. Раненые доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.