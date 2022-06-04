Эрдоган: Запад начал соглашаться с предложением Турции
Страны Запада начали соглашаться с турецкой идеей о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.
«Предложение по поводу реформирования СБ ООН, которое мы выдвигаем уже много лет, выглядит успешным. В мире более пяти [стран-членов Совбеза]. Теперь они сами начали об этом говорить. Они говорят, что надо реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, о чем мы говорим», – приводит ТАСС слова турецкого президента.