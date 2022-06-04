Украинцы уничтожили автомобиль с российскими военными в Херсонской области
Вооруженные силы Украины уничтожили автомобиль с российскими военными в районе Николаевки Херсонской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативного командования «Юг» Владислава Назарова.
По словам Назарова, «в районе отбитой у врага Николаевки на наш наблюдательный пост наскочила» машина с российскими военными.
«Точными действиями наших защитников машина уничтожена вместе со всем ее содержимым», – отметил он.