США отправляют в Украину вертолеты Ми-17

США готовятся передать Украине вертолеты Ми-17. Их уже загружают на одной из баз Военно-воздушных сил США, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Хороши птички", - написал Ермак.

Ми-17 являются многоцелевыми военнотранспортными вертолетами, которые могут использоваться для десантирования, а также выполнения боевых и специальных задач. Этот вертолет является одним из самых массовых в истории авиации.