Пережившая Холокост киевлянка нашла спасение в Германии

Зое Бурде – 94 года. В детстве ей приходилось прятаться от немецких нацистов, а теперь она бежала от российских войск в Германию. Её эвакуацию из Киева организовали братья Кличко, и сейчас она со своим 70-летним сыном Евгением живет в Гейдельберге.

Киевлянка, пережившая Холокост, была вынуждена бежать от войны в Германию. Об этом пишет Bild в своем телеграме.

Эвакуируясь, Зоя взяла ложки, которые брала с собой, когда в детстве пряталась от немецких нацистов.

«Я рада, что в безопасности. Но я очень скучаю по дому», - говорит Зоя. «Здесь, в Гейдельберге, очень красиво, люди очень милые, мне очень нравятся старые дома. Но ничего не может заменить родную страну»

Зоя постоянно звонит по телефону друзьям и соседям, которые остались в украинской столице. «Мы много разговариваем по телефону. Я же должна знать, целы ли ещё окна в моей квартире», - не теряя духа, говорит она. «Мое самое заветное желание – снова увидеть свою родину».