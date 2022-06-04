Россияне обстреливали Харьков, Николаев и Краматорск

Мэр Николаева Александр Сенкевич написал, что в результате попаданий российских ракет возникли пожары на складах с зерновым шротом (кормовой материал, остающийся после помола). По его словам, это возгорание ликвидируется до сих пор. Уничтожены складские помещения, пострадавших нет.

Власти нескольких украинских регионов сообщили, что в течение воскресенья российская армия нанесла удары по различным объектам на территории Украины.

Кроме того, глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал, что за последние сутки российские военные обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковском и Чугуевском районе, в том числе поселок Дергачи, село Циркуны и город Балаклея. По данным местных властей, ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Кроме того, сообщается об обстреле Краматорска, жертв нет.