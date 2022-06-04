Иран назвал острова Абу Муса, Большой и Малый Томб «своей вечной территорией»

Три пограничных острова в Персидском заливе – Абу Муса, Большой и Малый Томб – являются вечной иранской территорией, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Даже дюйм территории нашей родины равен всему Ирану. Эти три острова – вечная территория гордого Ирана в самом сердце вечного Персидского залива», - написал Хатибзаде в соцсетях.

Дипломат также поблагодарил иранских пограничников, которые охраняют эти три острова как неотделимую часть Ирана, пишет IRNA.