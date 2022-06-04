В Турции задержали молдавский пассажирский самолет

В субботу, 4 июня, в аэропорту Турции задержали самолет Airbus A321 авиакомпании Air Moldova. Самолет выполнял рейс Анталья – Кишинев.

Как сообщает Jurnal.md, самолет должен был приземлиться вчера в Кишиневе 05:10. Однако турецкий аэропорт не дал разрешение на взлет. По словам турецкой стороны, самолет задержан из-за накопленных долгов по аэропортовым сборам, топливу, обслуживанию и т.д. В общей сложности долг оценивают в 200 тысяч долларов.

В Air Moldova подтвердили ограничения на эксплуатацию и вылет самолетов из аэропорта Антальи, но утверждают, что не имеют долгов перед турецким провайдером.

В компании сообщили, что делают все возможное для решения данной ситуации.