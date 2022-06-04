Минобороны Украины: Киев остается главной целью России

Киев остается главной целью российских военных, поэтому постоянно находится под угрозой, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

"Мы говорили всегда откровенно, что Киев постоянно под угрозой. Действительно люди возвращаются ... по разным причинам. Но все равно нам следует понимать, что война в горячей фазе, и Киев как основная цель Российской Федерации ею и остается", - приводит Украинская правда слова Маляр.

5 июня около 6 утра на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, мэр Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города. По предварительным данным, российские войска осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря. Одна ракета была уничтожена.