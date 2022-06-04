Британский юрист назвал «нереалистичным» суд над Путиным

На вопрос ведущей, могут ли Путину предъявить обвинения в военных преступлениях, юрист сказал: "Думаю, ожидать этого нереалистично. Это честный ответ".

Британский юрист Говард Моррисон, который помогает британским властям в расследовании военных преступлений, возможно совершенных во время войны в Украине, считает маловероятным привлечение к ответственности президента России Владимира Путина. Моррисон заявил об этом в интервью BBC.

Международный уголовный суд приступил к расследованию возможных преступлений в Украине 2 марта. Ряд европейских стран направил в страну своих экспертов для помощи в проведении расследования. В их числе был и Моррисон – судья Международного уголовного суда и Международного трибунала по бывшей Югославии, напоминает BBC.

"Путина могут судить заочно по украинскому уголовному законодательству. [В Международном уголовном суде заочных приговоров не выносят – прим. BBC]. Это не самый лучший вариант, но лучше, чем ничего", - добавил Моррисон.

По его словам, "нужно располагать доказательствами, которые можно использовать в суде, что он делает что-то (или чего-либо не делает), что является военным преступлением, или же это происходит на уровне его подчиненных, или это просто случайные действия, совершаемые недисциплинированными войсками".

"Но ответственность высшего командования по международному законодательству – это очень мощный инструмент, - говорит эксперт. – И для него задается довольно высокая планка. Так что военные командиры, которые не добиваются соблюдения дисциплины, создают себе очень много проблем в будущем".

BBC ранее писала, что Украина и Россия не являются участниками Римского статута, поэтому юрисдикции рассматривать преступление агрессии России против Украины у МУС нет. Передать дело в МУС мог бы Совет Безопасности ООН, но у России есть право вето, и такая передача нереальна. По той же причине Совбез не сможет воспользоваться и собственными полномочиями по созданию спецтрибунала по Украине – подобно трибуналам по Югославии и Руанде.

В конце марта политики, ученые, юристы и правозащитники создали петицию с призывом создать Специальный трибунал по наказанию виновных в агрессии против Украины. Она набрала уже почти 1,8 млн подписей. Подписавшие обращение предлагают создать судебный орган, который занимался бы расследованием и привлечением к ответственности виновных в агрессии против Украины, в дополнение к уже идущему расследованию Международного уголовного суда (МУС) по предполагаемым военным преступлениям и преступлениям против человечности в Украине.