Глава энергогиганта предрек России проблемы с нефтедобычей

России будет трудно преодолеть потерю западных технологий и капитала и сохранить добычу нефти на прежнем уровне. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил глава американской энергетической компании Chevron Майкл Вирт.

В подтверждение своих слов он обратил внимание на ситуацию в Иране и Венесуэле. «Если вы посмотрите на Иран и Венесуэлу, два других примера крупных производителей, которые попали под санкции и оказались отрезанными от тех же видов инвестиций и технологий, то их производственные мощности со временем деградируют», - приводит Forbes слова Вирта.

При этом Вирт признал, что пока Москве удается находить покупателей на большую часть производимой в стране нефти, несмотря на закрытие американского и европейского рынков сбыта.

После вторжения России в Украину США и Великобритания полностью запретили импорт российских нефти и газа. В конце мая частичное эмбарго на российскую нефть объявил Евросоюз: запрет на импорт сырья вступит в силу через полгода, продуктов нефтепереработки – через восемь месяцев. Поставки по трубопроводу «Дружба» под ограничения не попали. ЕС также ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России – «Роснефти», «Газпром нефти» и «Транснефти». Кроме того европейские власти запретили поставки в страну оборудования для нефтепереработки.