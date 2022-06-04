«Армения все больше опасается, что Россия не сможет ее защитить» французский аналитик полагает, что Азербайджан освободился от психологического влияния России
По мнению автора статьи, опубликованной на страницах журнала Causeur, начало армяно-азербайджанских консультаций по делимитации границ дает основания для «сдержанного оптимизма».
«Впервые появляется шанс восстановить международно признанные территории Азербайджана, которые в течение тридцати лет оставались «серой зоной», - пишет, в частности, обозреватель журнала Causeur. - Кроме того, достигнута договоренность о запуске транспортной сети на Южном Кавказе. И все это происходит без какого-либо участия со стороны НАТО…»
Автор статьи делает весьма неожиданный вывод о причинах, позволивших армяно-азербайджанскому политическому диалогу приобрести конструктивный характер. И причины эти, по мнению автора, не связаны с посредническими усилиями председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.
"Майская встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева вдруг обнажила поразительный факт - карабахская война и украинский конфликт создали благоприятные условия для достижения долгожданного мира на Южном Кавказе, - пишет обозреватель Causeur. - 22 мая лидеры Армении и Азербайджана в третий раз за полгода встретились при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе. И если казавшийся неразрешимым на протяжение тридцати лет узел противоречий между двумя соседними странами стал, наконец, понемногу распутываться, то произошло это вовсе не из-за миротворческих усилий господина Шарля Мишеля. В основе разблокировки ситуации на Южном Кавказе лежат кровь и жертвы двух ожесточенных вооруженных конфликтов - 44-дневная азербайджано-армянская война 2020 года и "спецоперация" России в Украине.
44-дневная война позволила Азербайджану не только вернуть большую часть своих территорий в Карабахе и вокруг него. Она также ответила на вопрос, на чьей стороне был решающий перевес в военном, дипломатическом и экономическом плане. Что и сделало в конечном счете реальной встречу лидеров двух стран на высшем уровне в конце 2021 года".
Как утверждается в статье, недавнее ускорение и прогресс в армяно-азербайджанских переговорах связаны также с войной в Украине и растущим социально-политическим и экономическим давлением коллективного Запада на Россию. Огромные людские и экономические ресурсы, которые Россия уже больше трех месяцев вынуждена пропускать через украинскую «мясорубку», вызывают неподдельную тревогу в Ереване, где опасаются, что Москва, от которой во многом зависит выживание Армении, как государства, не сможет в какой-то момент защитить её от Баку и Анкары. Тот факт, что с момента начала войны Россия перебросила в Украину несколько сотен солдат из числа дислоцированного в Карабахе миротворческого контингента, обеспечивающего соблюдение условий прекращении огня, лишь усиливает эти опасения. Баку же, напротив, чувствует себя куда более уверенно. Его обхаживает западная коалиция, остро нуждающаяся в азербайджанском газе, а ослабление России, даже учитывая симпатии многих азербайджанцев к этой стране, лишь укрепляет позиции Баку.
"Со времен Первой республики (1918-1920 гг.) в Баку знали, что ситуация на Южном Кавказе меняется только в те моменты, когда силы Москва начинают слабеть, - отмечает обозреватель французского журнала. - Судя по поведению нового лидера Казахстана, это правило распространяется и на Центральную Азию. Азербайджан, который на глазах освобождается от психологического влияния России, проявляет сегодня свою независимость от мощного северного соседа, оказывая, в частности, гуманитарную помощь Украине".
Признавая всю неоднозначность общей картины, обозреватель Causeur утверждает, что попытки урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией характеризуются вытеснением внешних игроков и сил, а также участием в этом процессе Евросоюза, чему рады в обеих странах Южного Кавказа.
"В глазах Еревана и Баку у Брюсселя, похоже, есть два важных преимущества, - пишет Causeur. - Маленький кнут (особенно, если учесть, что ни Армения, ни Азербайджан не являются кандидатами на вступление в ЕС) и большой экономический пряник. Таким образом, Брюссель является куда более удобным и выгодным посредником, нежели Москва с ее большим кнутом и крошечным пряником".