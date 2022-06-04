Отдел информации 20:40

По мнению автора статьи, опубликованной на страницах журнала Causeur, начало армяно-азербайджанских консультаций по делимитации границ дает основания для «сдержанного оптимизма». «Впервые появляется шанс восстановить международно признанные территории Азербайджана, которые в течение тридцати лет оставались «серой зоной», - пишет, в частности, обозреватель журнала Causeur. - Кроме того, достигнута договоренность о запуске транспортной сети на Южном Кавказе. И все это происходит без какого-либо участия со стороны НАТО…» Автор статьи делает весьма неожиданный вывод о причинах, позволивших армяно-азербайджанскому политическому диалогу приобрести конструктивный характер. И причины эти, по мнению автора, не связаны с посредническими усилиями председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

"Майская встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева вдруг обнажила поразительный факт - карабахская война и украинский конфликт создали благоприятные условия для достижения долгожданного мира на Южном Кавказе, - пишет обозреватель Causeur. - 22 мая лидеры Армении и Азербайджана в третий раз за полгода встретились при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе. И если казавшийся неразрешимым на протяжение тридцати лет узел противоречий между двумя соседними странами стал, наконец, понемногу распутываться, то произошло это вовсе не из-за миротворческих усилий господина Шарля Мишеля. В основе разблокировки ситуации на Южном Кавказе лежат кровь и жертвы двух ожесточенных вооруженных конфликтов - 44-дневная азербайджано-армянская война 2020 года и "спецоперация" России в Украине. 44-дневная война позволила Азербайджану не только вернуть большую часть своих территорий в Карабахе и вокруг него. Она также ответила на вопрос, на чьей стороне был решающий перевес в военном, дипломатическом и экономическом плане. Что и сделало в конечном счете реальной встречу лидеров двух стран на высшем уровне в конце 2021 года". Как утверждается в статье, недавнее ускорение и прогресс в армяно-азербайджанских переговорах связаны также с войной в Украине и растущим социально-политическим и экономическим давлением коллективного Запада на Россию. Огромные людские и экономические ресурсы, которые Россия уже больше трех месяцев вынуждена пропускать через украинскую «мясорубку», вызывают неподдельную тревогу в Ереване, где опасаются, что Москва, от которой во многом зависит выживание Армении, как государства, не сможет в какой-то момент защитить её от Баку и Анкары. Тот факт, что с момента начала войны Россия перебросила в Украину несколько сотен солдат из числа дислоцированного в Карабахе миротворческого контингента, обеспечивающего соблюдение условий прекращении огня, лишь усиливает эти опасения. Баку же, напротив, чувствует себя куда более уверенно. Его обхаживает западная коалиция, остро нуждающаяся в азербайджанском газе, а ослабление России, даже учитывая симпатии многих азербайджанцев к этой стране, лишь укрепляет позиции Баку.