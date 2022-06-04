Фестиваль в честь дипотношений между Азербайджаном и Болгарией
Сегодня в Бакинском дворце спорта прошел Молодежный спортивный фестиваль, посвященный 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией.
В церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков, представитель МИД Азербайджана Руслан Рзаев, руководитель Межпарламентской рабочей группы Азербайджан – Болгария Рауф Алиев.
После церемонии открытия начались спортивные соревнования. Молодые спортсмены двух стран состязались в борьбе, спортивной акробатике, брейк-дансе и капоэйра.
Дипломатические отношения между Азербайджаном и Болгарией были установлены 5 июня 1992 года.