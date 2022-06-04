Австрия: быстрое вступление Украины в Евросоюз нереально

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к созданию промежуточного этапа между сотрудничеством и полноправным членством в ЕС для таких стран, как Украина и Молдова.

Так называемое «подготовительное пространство» позволило бы странам достичь стандартов Европейского союза, аналогичных Европейской экономической зоне (ЕЕА) или Европейскому соглашению о свободной торговле (EFTA), сказал Нехаммер, сообщает Reuters.

«Мы объединены одной целью, мы все хотим, чтобы Украина была сильной, независимой и экономически успешной», – говорится в сообщении австрийского ведомства федерального канцлера.

«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия, в первую очередь, направлены на прекращение агрессивной войны России. В такой фазе быстрое полное вступление в союз не может быть насущным вопросом», – сказал Нехаммер, отметив, что нынешние дебаты о членстве Украины в ЕС необходимо проводить без эмоций, и что быстрое вступление Украины в ЕС «нереально».