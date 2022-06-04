В Украине «денацифицировали» деревянный скит Святогорской лавры
Накануне российские военные обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата в Донецкой области. В результате загорелось деревянное здание Всехсвятского скита. Фото горящей церкви опубликовал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.
В Украинской православной церкви Московского патриархата подтвердили факт российской атаки на Всехсвятский скит: "В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители".
1 июня украинские СМИ сообщали, что Россия обстреляла Лавру в Святогорске, в результате чего погибли два монаха и монахиня. Еще пять человек получили тяжелые ранения. Позднее один из тяжелораненых скончался.