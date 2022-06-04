Украина попросила у Германии подводные лодки

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время встречи с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт попросил поставить Киеву немецкие подлодки. Украинский политик выразил готовность стать «оборонной границей» Европы на востоке, намекая на возможность получения подводных лодок от Берлина, пишет «Страна.ua».

Стефанчук также заявил, что сотрудничество между украинской и немецкой стороной станет «взаимовыгодным».

«Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем», – заявил Стефанчук.