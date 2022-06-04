Швейцария разрешила Европе поставлять в Украину запчасти для военной техники

Власти Швейцарии разрешили поставку в Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии. Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

Отмечается, что Берн разрешает продажу такой продукции Германии и Италии.

"В соответствии с нынешней практикой федерального совета поставки военного снаряжения в виде запасных частей и сборочных элементов в принципе разрешены. Ведомство решило продолжить эту практику", - цитирует УНИАН сообщение совета.