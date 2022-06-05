Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Запорожье обновлено
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Как сообщили в официальном интернет-представительстве главы государства, украинский лидер провел совещание по ситуации в регионе.
Глава государства заслушал информацию от начальника Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха, а также от военного командования и руководства управления Национальной полиции в этой области.
Президент Украины пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды и подарки.
"Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим семьям, которые вас поддерживают. Берегите себя", - сказал он.
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину отправился в Запорожье. Об этом в Instagram сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Вместе с Зеленским в Запорожье отправился и глава Офиса президента Андрей Ермак.
В Запорожье Зеленский встретился с эвакуированными жителями Мариуполя.
Это второй визит украинского президента за пределы Киевской области. В конце мая он посетил Харьков.