Чеченца посадили за отказ воевать в Украине

Грозненский гарнизонный военный суд назначил десять суток ареста сотруднику военной комендатуры – он отказался ехать в командировку «в район выполнения специальных задач», пишет «Кавказ.Реалии».

Согласно информации, сотрудника военной комендатуры Али Мусаева признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей военной службы. Как сказано в постановлении, 23 апреля Мусаев отказался поехать «в служебную командировку для последующего убытия в район выполнения специальных задач». При этом он сказал отдавшему приказ военному, что хочет уволиться из армии.

Точное место «района выполнения специальных военных задач» и причины отказа Мусаева в постановлении не называются. Прокурор просил назначить ему 15 суток ареста, так как у военного уже было одно дисциплинарное взыскание.