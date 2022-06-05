Реваншисты в Армении возобновляют митинги

Парламентская фракция блока «Армения» распространила в соцсетях сообщение о новом митинге против премьер-министра Никола Пашиняна, который состоится завтра, 6 июня, в 19:00 на площади Франции.

Сегодня оппозиционеры собрались на площади Франции, обсуждали тему «За какую Армению мы боремся». По словам дашнака Ишхана Сагателяна, воскресенье было потрачено на планирование летних месяцев протестов.

Накануне Сагателян пообещал, что так называемое «Движение сопротивления» начнет «работать» с международными делегациями, прибывающими в Армению.