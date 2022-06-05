Джейхун Наджафов, собкор 5 июня 2022, 22:58

На повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса было вынесено семь вопросов. В их числе – законопроект Азербайджана «Об исполнении государственного бюджета на 2021 год». Представивший законопроект Таир Миркишили, председатель парламентского Комитета по экономической политике, предпринимательству и промышленности, отметил, что доходы государственного бюджета на 2021 год составили 26 миллиардов 396.3 миллиона манатов, на 3,8 процента (то есть, на 969,3 миллиона манатов) превысив прогнозы. Что же касается расходов госбюджета в 2021 году, то они составили 27 миллиардов 422 миллиона манатов – то есть, 96,1 процента от прогнозируемых расходов. При этом дефицит бюджета составил 1 миллиард 26,1 миллиона манатов, что на 67,1 процента меньше прогнозов.

По словам докладчика, позитивным является тот факт, что бюджетные поступления по ненефтяному сектору превысили прогнозировавшиеся показатели на 10,4 процента и составили 12 миллиардов 860 миллионов манатов. Доходы сводного бюджета за прошлый год составили 33 миллиарда 904 миллиона манатов (по прогнозам – 23 миллиарда 828 миллионов), а расходы сводного бюджета выполнены на уровне 29 миллиардов 991 миллион манатов. Депутат Эльнур Аллахвердиев положительно оценил в своем выступлении рост налоговых поступлений в нефтяной сфере, составивших 15,5 процента и достигших 8,5 миллиарда манатов. Такая же позитивная тенденция наблюдается и в ненефтяной сфере, где рост налоговых поступлений увеличился на 13,5 процента, составив 6,4 миллиарда манатов. По словам Эльнура Аллахвердиева, в 2022 году рост налоговых поступлений превысит цифры 2021 года. По статистике, которую привел депутат, в промышленные зоны Азербайджана были вложено 6,4 миллиарда манатов инвестиций и создано более 10 тысяч рабочих мест.

«На сегодняшний день промышленные зоны произвели продукцию на сумму в 6,5 миллиарда манатов, из которых 2,1 миллиарда пошло на экспорт в более чем 40 стран мира, - подчеркнул депутат. – В технопарке Агдама резиденты уже прошли регистрацию и приступили к работе». Аллахвердиев отметил также, что на укрепление национальной безопасности и материально-технического обеспечения армии из госбюджета 2021 года было расходовано 4 миллиарда 885,5 миллиона манатов, что почти на 460 миллионов больше, чем в 2020 году. Подводя итоги выполнения госбюджета, депутат Аллахвердиев подчеркнул, что в прошлом году был достигнут рост по всем направлениям экономики страны, следствием чего стало сокращение внешнего долга страны, который снизился по итогам 2021 года на 685,8 миллиона долларов. Депутат Азер Бадамов отметил, что, несмотря на пандемию и последствия второй карабахской войны, экономический рост Азербайджана составил 5,6 процента. «Тем не менее, - подчеркнул депутат, - необходимо более ответственно подходить к качеству выполнения инвестиционных проектов. Возьмём, к примеру, дорожное строительство, которое финансируется из госбюджета. За короткое время дороги приходят в негодность, и это недопустимо. Необходимо усилить контроль соответствующих структур за качеством выполненных работ по инвестиционным проектам». Оптимизм коллег не разделил депутат Фазиль Мустафа, по убеждению которого при рациональном использовании доходы госбюджета должны были быть больше, а расходы, соответственно – меньше.

«Любопытный факт, - не без иронии отметил Мустафа. – Если в каком-то районе глава исполнительный власти скончался, арестован или уволен, то жалобы от населения оттуда не поступают. О чем это говорит? Да о том, что аппарат исполнительной власти работает лучше, чем назначенные главы районов. Пока не будет отрегулирована грамотная кадровая политика, проблемы исполнения госбюджета никуда не денутся». По словам Фазиля Мустафы, в стране существует масса бесполезных, дублирующих друг друга государственных структур, для выявления и ликвидации которых необходимо создать специальную комиссию. Депутат также предложил сократить в госучреждениях несметное число бесполезных штатов. «Все время создаются какие-то структуры, потом их ликвидируют, после чего они вновь появляются, но уже под другими названиями, - посетовал Фазиль Мустафа. – Пора проверить эффективность работы таких организаций как Агентство по транспорту, ТАБИБ, АБАД, ДОСТ и другие госструктуры. Кто-нибудь подсчитал, какой ущерб понесло государство от выданных им бесчисленных госгарантий? К сожалению, этой проблемой никто не занимается». Депутат также привел пример, который, по его мнению, содержит ощутимый потенциал увеличения поступлений в госбюджет. «В Баку, Сумгаите, Гяндже есть сотни бывших советских предприятий, приватизированных в 90-е годы прошлого века, - отметил Фазиль Мустафа. – Сейчас они превращены в руины. У собственников то ли нет денег их реконструировать, то ли проценты по выданным банковским кредитам оказались слишком невыгодными. Нам необходимо решить эту проблему. Доход от приватизации государственного имущества составил всего 112 миллионов манатов. Но если приватизировать незаконные постройки, то доходы государства были бы гораздо выше. Цель не в приватизации, а в развитии экономики. Таким же образом следует приватизировать и нерентабельные государственные структуры». Депутат особо отметил недопустимость ситуации, при которой обязательным медицинским страхованием охвачены не все заболевания. «Что делать тем, у кого нет денег, чтобы поехать на лечение в Турцию или Германию? - воскликнул Фазиль Мустафа. – Необходимо повысить качество медицинских услуг, но главное, чтобы люди с низким доходом могли получать в местных клиниках лечение по любым заболеваниям». Затем депутат подверг резкой критике сферу производства медицинских препаратов в стране, качество которых находится по его словам на очень низком уровне. «Думаю, выходом из ситуации могло бы стать объединение фармацевтической промышленности Азербайджана и Турции, - считает депутат. – Почему не может быть лозунга «Один народ, одни лекарства, два государства»? Тем самым, людям не пришлось бы задорого покупать в других странах качественные препараты…» Не оставил Мустафа без внимания и сферу государственных программ. «Хлопководство, шелководство, производство цитрусовых, чаеводство, виноделие и прочие сферы финансируются из единого Центра, предусмотренного в госбюджете, - напомнил депутат. – Но чрезмерная централизация не позволяет наладить эффективную работу в каждой из этих отраслей. В то же время, может только радовать стабилизация поступлений в госбюджет по линии таможенного комитета, составивших 4 миллиарда 343 миллиона манатов. Раньше эти деньги текли в карманы отдельных лиц, теперь идут в казну государства».