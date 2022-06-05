Под Харьковом убит знаменитый бурят-«вагнеровец»

Под Харьковом украинские военные ликвидировали наемника ЧВК «Вагнер» из Бурятии Владимира Анданова, известного под позывным «Ваха». О его смерти сообщили бурятские Telegram-каналы 5 июня и подтвердила всероссийская организация «Боевое братство».

В Донбассе в 2014 году Анданов воевал против украинской армии в роте спецназа НВФ «Ольхон». Участвовал в боях за Дебальцево. В 2017 году вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой «военной спецоперации» России против Украины.