В Москве подтвердили: визит Лаврова в Сербию не состоится

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили, что Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролет самолета руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который 6-7 июня должен был посетить Белград. Об этом сообщает Интерфакс.

В ведомстве подчеркнули, что «данные сообщения соответствуют действительности».

Отвечая на уточняющий вопрос, отменен ли из-за этой ситуации визит Лаврова в Белград, высокопоставленный источник в МИД РФ отметил, что «способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела».

Ранее стало известно, что Болгария, Черногория и Северная Македония запретили самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова пересекать свои воздушные пространства.

Президент Сербии Александар Вучич обратится к нации в понедельник в связи с отменой визита Лаврова в Белград. В публикации отмечается, что Вучич выступит с обращением к гражданам Сербии в вечерних новостях в 19:30 в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего воздушного пространства для самолета Лаврова.