Популярный шоумен покинул Россию и уехал в Израиль

Российский шоумен, телеведущий, юморист, участник КВН Михаил Шац уехал в Израиль. Об этом сообщила его супруга Татьяна Лазарева, тоже известная по участию в КВН актриса, телеведущая, передают израильские Вести.

Лазарева заявила об отъезде Шаца в интервью популярному ютуб-каналу «А поговорить?», который ведет российская журналистка и блогер Ирина Шихман.

«Миша уехал тоже из Москвы и полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо», - сказала Лазарева.