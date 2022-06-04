На Каспии утонул подросток

В Каспийском море утонул подросток.

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Хазарском районе Баку один человек утонул в море (на непляжной территории). На место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате проведенных поисковых работ было обнаружено и передано в соответствующие органы тело Мирфархада Наджафгулу оглы Дамадова, 2010 года рождения.