Россию призвали отказаться от переговоров с Украиной

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал российские власти отказаться от любых контактов и переговоров с украинскими властями. По его мнению, нужно вести военные действия до полной победы и смены нынешних властей Украины.

Миронов считает, что всех «неонацистов» в Украине необходимо ликвидировать, «а тех, кто уцелеет, необходимо судить».

«Никаких переговоров! Победа будет за нами! Работайте, братья!» – приводит «Московский комсомолец» слова Миронова.