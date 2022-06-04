Еврочиновник: Ереван и Баку опасаются, что после Украины станут мишенью для России

Брюссель не согласовывает и не собирается согласовывать свои шаги с Москвой в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений, заявил в интервью армянской службе «Радио Свобода» на условиях анонимности один из высокопоставленных чиновников Евросоюза.

Более того, по словам европейского дипломата, сейчас и Ереван, и Баку опасаются Кремля, видя последние геополитические процессы.

«В армяно-азербайджанских отношениях между Евросоюзом и Россией никакого движения нет, как и намерения общаться с русскими. Обе стороны боятся Москвы, даже если не показывают этого публично, особенно в контексте всего того, что сейчас происходит в Украине. Обе стороны осознают, что следующими могут быть они», - сказал европейский дипломат.

По словам еврочиновника, «Россия, может, и остановила [44-дневную] войну, однако очевидно, что продолжение процесса происходит в Брюсселе, а не в Москве. И тот факт, что стороны так часто приезжают в Брюссель, является одним из свидетельств этого».