В Швейцарии заявили о неэффективности антироссийских санкций

Введенные Западом против России из-за вторжения в Украину санкции пока не достигли своей цели, сказал в интервью Blick глава Министерства экономики, образования и науки Швейцарии Ги Пармелен. Заявления министра комментирует РБК.

На вопрос, не должен ли Евросоюз ужесточить санкции против энергетического сектора российской экономики, министр заявил, что «настоящий вопрос» заключается в степени эффективности уже введенных ограничений. В этом конкретном случае, если целью санкций является положить конец российской агрессии в Украине как можно скорее, «хочу отметить, что эта цель к настоящему моменту не достигнута», сказал Пармелен.

Результативность санкций, по его словам, во многом зависит от того, как они выполняются, а также от других применяемых «политических, дипломатических и юридических средств». Санкции, которые получили широкую поддержку мирового сообщества, будут более эффективными, чем принятые отдельными государствами, добавил швейцарский политик.

На просьбу журналиста оценить эффективность санкций против России Пармелен сказал, что ответить на такой вопрос сложно: «Если Россия продает меньше нефти Западу, но продает часть этого объема другим странам по более высоким ценам, результат для Москвы тот же самый».