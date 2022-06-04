Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 01:56

Не прошло и трех месяцев международной солидарности с воюющей Украиной, единодушия Запада в санкционной политике и интенсивной военной помощи Киеву, как вновь зазвучали до боли знакомые возгласы: «Не надо злить Путина!» «Прекратите поставлять Украине высокоточное оружие, это приведет к дополнительной эскалации!» «Пора заканчивать войну любыми способами!»… И что особенно поражает: когда доморощенные пацифисты говорят о «мире любой ценой», они почему-то имеют в виду, что Украина должна отдать России за этот мир 20 процентов своей территории!

Хештег №1: «Не злите Путина!» Пророссийское лобби в Европе, которое все эти месяцы стыдливо помалкивало, вдруг воспряло духом и подало голос. Причем сделало это в тот момент, когда война в Украине зашла в тупик, когда обе стороны достаточно сильны, чтобы наносить друг другу тяжелые раны, но ни одна из них не может на данном этапе нанести противнику решающий удар. Словом, в ситуации, когда перед мировым сообществом маячит мрачная перспектива очередной позиционной войны, да еще и между странами с общим населением 200 миллионов, лозунг «Довольно войны, Украина должна уступить!» просто не мог не прозвучать. Достаточно вспомнить «дружеский совет» Эммануэля Макрона президенту Владимиру Зеленскому «дать Путину возможность сохранить лицо». То есть, позволить агрессору достичь военных успехов, чтобы он мог преподнести россиянам, как «убедительную победу над украинским нацизмом». Ну и, конечно, самый кошмарный сон европейцев – это ситуация, при которой Украина начнет побеждать (что, как выясняется, вовсе не исключено), а Россия в отчаянии может применить ядерное оружие. И что тогда прикажите делать? Еще больше усилить экономические санкции? Да черт с этой экономикой, на повестке жизни сотен миллионов людей! Или ответить ядерным ударом? Но это приведет к мировой войне без победителей и побеждённых… Что меня поразило больше всего, так это реакция человека, которого, ну, никак не заподозришь в симпатиях к Кремлю. Я говорю о патриархе мировой политики, 99-летнем Киссинджере, выступившим за немедленное прекращение войны в Украине и форсировании переговоров с Путиным. Призыв патриарха был подхвачен другими представителями околовластных кругов Запада – итальянцами, немцами, французами, а теперь еще и венграми, объединившихся в европейской секте неопацифистов под хештегом «Не злите Путина!»

Призывы европейцев к умиротворению кремлевского лидера странным образом совпали с несколькими событиями, определившими программу-минимум России по захвату украинских территорий – Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье… Учитывая снижение интенсивности атак российской армии на Николаев и Одессу, можно предположить, что в случае, если Запад признает за Россией право на захват этих регионов, лицо Путина будет спасено, армия Россия свернет наступление, а люди Сергея Лаврова сядут за стол «мирных» переговоров. Так это или нет, остается лишь гадать. Однако нет сомнений в том, что Россия сейчас готова схватиться за любую соломинку, чтобы, сохранив лицо Верховного главнокомандующего, выбраться из трясины затяжной, кровопролитной войны, в которую её затянуло по собственной инициативе. Москва совершенно очевидно готова дать задний ход своей чрезмерно затянувшейся «спецоперации» в обмен на фиксацию хоть какой-нибудь осязаемой победы на поле боя. Хештег №2: «Нельзя изолировать Россию!» Да, в случае, если это произойдёт, Россия еще долго не сможет вернуться в семью цивилизованных стран. Да, санкции с неё сняты не будут, экономические проблемы останутся, кремлевские чиновники будут по-прежнему нерукопожатны… Однако, когда в украинских городах перестанут взрываться ракеты и гибнуть дети, градус напряженности начнет постепенно спадать, а это значит, что многие вещи Кремль сможет провернуть проторенными путями – кого-то принять в Совет директоров «Газпрома», кому-то дать денег на предвыборную кампанию, перезапустить международную сеть лоббистов России в кругах политологов и журналистов, мобилизовать актив горлопанов «русского мира» на организацию публичных акций протеста под лозунгом «Нельзя изолировать Россию!»…

Все это, конечно, не сразу, но обязательно принесет результаты. Но прежде надо закончить войну, и вот тут уже возникает резонный вопрос: а почему за достижение мира должна платить только Украина? Почему Запад, пусть неофициально, просит Зеленского уступить Путину, как минимум, четыре области, плюс признать потерю Крыма? Вы шутите, господа?! Тогда уж сразу предложите Украине водрузить над Киевом российский триколор!.. Но если вынести за скобки эмоциональную составляющую этих вопросов и сосредоточиться над сутью предложений Запада, то кое-что начинает проясняться. В первую очередь, миротворческие призывы, обращенные к Украине, основаны на евро-американской традиции урегулирования конфликтов, которая сформировалась в последние десятилетия. Смысл ее состоит в том, что ни одна из противоборствующих сторон не должна проигрывать войну с разгромным счетом 0:10. Логика тут проста: если проигрыш абсолютный, а проигравшая сторона – растоптана и унижена, это может впоследствии породить реваншизм, который неизвестно чем обернется. Не уверены? Тогда вспомните 1918 год. Как знать, если бы тогда, в вагоне в Компьенском лесу, страны Антанты не унизили бы проигравшую Германию, заставив её подписать Версальский договор, а позволили бы ей сохранить лицо, то человечеству, возможно, удалось бы избежать Второй мировой войны.